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  4. O transfer için dev kapışma! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya... İki tarafta görüşmelere başladı

O transfer için dev kapışma! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya... İki tarafta görüşmelere başladı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.04.2025 17:57
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da bu sezon takımın yıldızı haline gelen formda golcüsü Simon Banza için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi. İki takımın da Banza ile ilgilendiği iddia edildi.

O transfer için dev kapışma! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya... İki tarafta görüşmelere başladı

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiraladığı Simon Banza için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İKİ DEV KÜLÜP İLGİLENİYOR

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Bordo-mavili takımda kiralık olarak oynayan Banza'yla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtildi. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde, "Galatasaray ve Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor." denildi. Haberde, bordo-mavililerin Banza için 25 milyon euro ödemesinin düşük bir ihtimal olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pazarlıklarda daha etkili olabileceği belirtildi.

DOĞRUDAN 25 GOLE KATKI SAĞLADI

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Braga'dan kiralık olarak ayrılan bir diğer isim Roberto Fernandez'le ve Banza için ayrıca, "Braga için çok fazla gol atılan bir yıl olmadı. Ancak kiralık olarak oynayan isimlerden ilginç uyarılar geliyor. Banza Trabzonspor'da, Roberto Fernandez ise Espanyol'da yaptıklarıyla adından söz ettiriyor." ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan Simon Banza, 20 gol ve 5 asist kaydetti.

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