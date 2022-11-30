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Bahar Candan'ın annesi kimdir? Adı, Nihat Doğan'la anıldı! İşte Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın hayatı!

30.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan'ın annesi Umut Candan, Nihat Doğan ile ilgili basın yer alan haberlerin ardından, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevim Alan, Nihat Doğan ile Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste birlikte olduklarını iddia etti. Peki, Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kimdir?

Bahar Candan'ın annesi kimdir? Adı, Nihat Doğan'la anıldı! İşte Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın hayatı!

Bahar Candan'ın annesi Umut Candan, Sevim Alan'ın iddiaları sonrası merak konusu oldu. Sevim Alan, Nihat Doğan için, Nihat Doğan'ın fatura ve fiş kesmemesinden kaynaklı 6 milyon TL zarar ettiklerini söyledi. Nihat Doğan ise hesabından hakaretler yağdırdı. Bunun üzerime Sevim Alan dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sevim Alan'ın iddiasına göre Al Sana Haber'de sunuculuk yaptıkları dönemde Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan kuliste birlikte oldu. İşte Bahar Candan'ın annesi Umut Candan hakkında merak edilenler...

BAHAR CANDAN'IN ANNESİ UMUT CANDAN KİMDİR?

Umut Candan, Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan ile Nihal Candan'ın annesidir.

Umut Candan'ın Instagram kullanıcı adı @umutcandann'dır. Umut Candan'ın 12.4 K takipçisi vardır.

3 çocuk annesi olan Umut Candan'ın en küçük kızı olan Zeynep Su 18 yaşın altındadır.


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