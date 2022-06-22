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Bahar Candan Dubai'de sarmaş dolaş poz verdi! Uzak Doğulu gençlerle paylaşımı olay oldu

22.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla üne kavuşan fenomen isim Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı ve cesur paylaşımlarıyla çokça konuşulan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde 'arkadaş ilanı' paylaşımıyla olay olmuştu. Candan, bu kez Dubai'de verdiği sarmaş dolaş pozla olay oldu.

Bahar Candan Dubai'de sarmaş dolaş poz verdi! Uzak Doğulu gençlerle paylaşımı olay oldu

Katıldığı moda programlarıyla şöhrete kavuşan ve adından sıkça bahsettiren Bahar Candan, Instagram üzerinde yaklaşık 567 bin takipçiye sahip olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen isim geçtiğimiz günlerde tekneden yaptığı paylaşımlarla ve 'ücretli arkadaş ilanı' paylaşımıyla gündem olmuştu.

BAHAR CANDAN'IN SARMAŞ DOLAŞ POZU OLAY OLDU!

Gittiği lüks mekanlardan ve şehirlerden fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bikinili pozlar gelmişti.

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DUBAI'DEN ARKA ARKAYA PAYLAŞIM!

Fenomen isim bu defa Dubai'den verdiği pozla şaşırttı.

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Candan, tatile çıktığı Dubai'de çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Fenomen ismin Uzak Doğulu erkeklerle verdiği sarma dolaş poz ise olay oldu.

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Hikayesinde paylaştığı fotoğrafı hesabında post olarak da paylaşan ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

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İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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