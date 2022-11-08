Bahar Candan'ın bikinili tekne pozları takipçilerini kızdırdı

Duş pozu nedeniyle için canlı yayında tövbe eden Bahar Candan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bahar Candan'ın paylaşımında yer alan Amerikan bayrağını gören bazı takipçiler, ''O bayrak ne alaka? Ne kadar özentisin'' ve ''Mutlu musun Amerika bayrağı altında?'' gibi sitem dolu yorumlarda bulundu.

Ablası Nihal Candan ile katıldığı İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Bahar Candan, Buket Aydın'a yaptığı açıklamalarla izleyenleri şoke etmişti.

Bahar Candan, ''Bana hiçbir şey yetmiyor. Elon Musk ile çıksam biz niye Mars'ta değiliz derim'' sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu'na kaydoldu. Hukuk bürosu açmak istediğini söyleyen Nihal Candan, para kazanmak için OnlyFans'ta hesap açtığını ve 1 ayda 100 bin TL kazandığını söylemişti.



