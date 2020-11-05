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Bahar Candan’ın kilolu hali görenleri şoke etti! Göbeğini gösterdi!

05.11.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Bahar Candan’ın kilolu hali görenleri şoke etti! Göbeğini gösterdi!

TV 8’de yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sansasyon yaratmaya devam ediyor. Dış görüntüsünde sık sık değişiklik yapmayı tercih eden Candan son olarak da fazla kilolarıyla gündeme geldi. Photoshopla kendini kilolu hale getirdiğini iddia edenlere ise fenomen yarışmacı göbeğini açarak cevap verdi.

İşte Benim Stilim yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan programda ilk olarak konuk edilmişti. Kendine has konuşma tarzı ve yürüyüşle dikkatleri üzerine çeken Candan son görüntüsüyle şaşırttı. Saç renginde değişiklik yapan fenomen yarışmacı aldığı kilolarla da gündeme geldi.

KİLOLARIYLA ŞAŞIRTTI

Dış görüntüsüne yönelik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, uzun bir süre photoshop yaparak tepkileri toplamıştı. Instagram hesabından cesur pozlar paylaşmayı sürdüren Bahar’ın yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirmişti.

bahar candan

İşte Benim Stilim yarışmasının dijital platformlarda yeni bölümlerinin yayınlanması üzerine gözler bir kez Bahar Candan’a çevrildi. Photoshop yapmaktan vazgeçen Candan’ın son hali takipçilerini şaşırttı. Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen yarışmacının aldığı kilolar gözden kaçmadı. Aldığı kilolarla barışık olduğunu ifade eden Candan, sosyal medya hesabından göbeğinin fotoğrafını paylaştı.

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