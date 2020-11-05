Bahar Candan’ın kilolu hali görenleri şoke etti! Göbeğini gösterdi!

İşte Benim Stilim yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan programda ilk olarak konuk edilmişti. Kendine has konuşma tarzı ve yürüyüşle dikkatleri üzerine çeken Candan son görüntüsüyle şaşırttı. Saç renginde değişiklik yapan fenomen yarışmacı aldığı kilolarla da gündeme geldi.

KİLOLARIYLA ŞAŞIRTTI

Dış görüntüsüne yönelik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, uzun bir süre photoshop yaparak tepkileri toplamıştı. Instagram hesabından cesur pozlar paylaşmayı sürdüren Bahar’ın yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirmişti.

İşte Benim Stilim yarışmasının dijital platformlarda yeni bölümlerinin yayınlanması üzerine gözler bir kez Bahar Candan’a çevrildi. Photoshop yapmaktan vazgeçen Candan’ın son hali takipçilerini şaşırttı. Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen yarışmacının aldığı kilolar gözden kaçmadı. Aldığı kilolarla barışık olduğunu ifade eden Candan, sosyal medya hesabından göbeğinin fotoğrafını paylaştı.

