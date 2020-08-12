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Bahar Candan’ın sosyal medya paylaşımı polemik yarattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

2015 yılında TV 8 ekranlarına gelen İşte Benim Stilim yarışmasıyla popülerliğe kavuşan Bahar Candan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemi belirlemeye devam ediyor. Geçirdiği estetik ameliyatlarla adından söz ettirmeyi başaran Candan, sosyal medyada photoshopun dozunu kaçırarak takipçilerinden tepki toplamaya başladı. Bahar Candan son paylaşımında şaşırtarak Adriana Lima’ya meydan okudu. Candan’ın fitilini ateşlediği polemiğin fitilini takipçileri harladı.

Bahar Candan’ın sosyal medya paylaşımı polemik yarattı!

Ablası Nihal Candan’ın yarıştığı “İşte Benim Stilim” programına konuk olan Bahar Candan kendine has hareketleriyle bir anda fenomen haline geldi. Yarışmayla gelen ününü çıkarttığı “Dondurma” isimli parçayla artıran Candan uzun süre gündemde kalmayı başardı. Popülerliğini devam ettirmeyi başaran Candan programın bitmesinden sonra da sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasındaki yerini aldı. Candan kardeşlerin ortancası Bahar’ın Intagram paylaşımlarındaki photoshopun dozu görenleri şaşkına çevirdi.

PHOTOSHOP ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

bahar candan

İşte Benim Stilim programında balıketi görüntüsüyle bilinen Bahar Candan’ın verdiği kilolara bir de photoshop eklenince son halini hayranları bile tanınmakta zorlandı. Eski halinden eser kalmayan Candan’ın çok sayıda estetik operasyon geçirdiği iddia edildi. Yüz ve dudak dolguları, badem göz ameliyatı iddialarını kesin bir şekilde reddeden Candan güzelliğini Adriana Lima’yla kıyaslamayı ihmal etmedi. Yeşil mini şortu ve ten rengi büstiyeriyle fotoğraf paylaşan Candan, “Ben mi, Adriana Lima mı?” notunu ekledi. Candan’ın sorusuna takipçilerinden eleştiri yağdı.

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Bahar Candan’ın güzellik tabularını alt üst eden fotoğrafına gelen photoshop eleştirilerine yarışmacı ilk kez tepki verdi. Mavi bikinili pozunu paylaşa Candan altına “Bende şop yaparken böyle oluyor” ifadelerini kullandı. Candan’ın yaptığı photoshop sonunda bacaklarının inceliği ve uzunluğu gözlerden kaçmadı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
peki adriananın bundan haberi var mı
akıl ziyanı
Okuma yazması da mı varmış bunun?
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