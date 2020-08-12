Bahar Candan’ın sosyal medya paylaşımı polemik yarattı!

Ablası Nihal Candan’ın yarıştığı “İşte Benim Stilim” programına konuk olan Bahar Candan kendine has hareketleriyle bir anda fenomen haline geldi. Yarışmayla gelen ününü çıkarttığı “Dondurma” isimli parçayla artıran Candan uzun süre gündemde kalmayı başardı. Popülerliğini devam ettirmeyi başaran Candan programın bitmesinden sonra da sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasındaki yerini aldı. Candan kardeşlerin ortancası Bahar’ın Intagram paylaşımlarındaki photoshopun dozu görenleri şaşkına çevirdi.

PHOTOSHOP ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

İşte Benim Stilim programında balıketi görüntüsüyle bilinen Bahar Candan’ın verdiği kilolara bir de photoshop eklenince son halini hayranları bile tanınmakta zorlandı. Eski halinden eser kalmayan Candan’ın çok sayıda estetik operasyon geçirdiği iddia edildi. Yüz ve dudak dolguları, badem göz ameliyatı iddialarını kesin bir şekilde reddeden Candan güzelliğini Adriana Lima’yla kıyaslamayı ihmal etmedi. Yeşil mini şortu ve ten rengi büstiyeriyle fotoğraf paylaşan Candan, “Ben mi, Adriana Lima mı?” notunu ekledi. Candan’ın sorusuna takipçilerinden eleştiri yağdı.