Bahar Candan'ın sözleri karşısında Yeliz Yeşilmen dayanamadı! "Ben 7. boyuttayım! Stüdyoda uzaylı var"

TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konukları moda yarışmacılarıyla tanınan Bahar Candan ve Yeliz Yeşilmen oldu. Candan'ın canlı yayında anlattıkları sunucular şaşkına uğratırken Yeşilmen'i de kahkahaya boğdu.

"ARKANDA UZAYLI VAR"

Canlı yayında Dilan Çıtak Deniz'in gündem olan İngilizce videosu hakkında konuşan Candan, bir anda sunucuya dönerek "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın söylediği karşısına şaşkına dönen sunucu Gülşen Yüksel Salt ise bir anda arkasına dönerek rejiden kamera kayıtlarını kontrol etmesini söyledi.

"BEN 7. BOYUTTAYIM"

Sözlerine devam eden Bahar Candan, "Arkanda uzaylı var gerçekten. Şimdi şu tarafa geçti. Şuan da onun kendini ifade etmesi için bir dili yok. 7. boyuttaki sinyaller bunlar.

"SİZ 3. BOYUTTASINIZ"

Bahar Candan'ın sözleri karşısına kendisine hakim olmayan Yeliz Yeşilmen ise kahkahaya boğuldu. Yeşilmen'in tepkisine sessiz kalamayan Candan, "Siz 3. boyutta olduğunuz için kahkaha atmanız çok normal" diyerek gönderme yaptı.

