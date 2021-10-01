MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan'ın sözleri karşısında Yeliz Yeşilmen dayanamadı! "Ben 7. boyuttayım! Stüdyoda uzaylı var"

Bahar Candan'ın sözleri karşısında Yeliz Yeşilmen dayanamadı! "Ben 7. boyuttayım! Stüdyoda uzaylı var"

01.10.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa programına konuk olan Bahar Candan, insanların 3. boyutta olduğunu ancak kendisinin 7. boyutta olduğunu belirterek sunucuya "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın sözleri karşısında şoke olan sunucu Gülşen Yüksel Salt arkasına dönüp bakarken konuk Yeliz Yeşilmen gülme krizine girdi.

TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konukları moda yarışmacılarıyla tanınan Bahar Candan ve Yeliz Yeşilmen oldu. Candan'ın canlı yayında anlattıkları sunucular şaşkına uğratırken Yeşilmen'i de kahkahaya boğdu.

bahar-candan-dan-canli-yayinda-agizlari-acik-14431354_8865_osd

"ARKANDA UZAYLI VAR"

Canlı yayında Dilan Çıtak Deniz'in gündem olan İngilizce videosu hakkında konuşan Candan, bir anda sunucuya dönerek "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın söylediği karşısına şaşkına dönen sunucu Gülşen Yüksel Salt ise bir anda arkasına dönerek rejiden kamera kayıtlarını kontrol etmesini söyledi.

"BEN 7. BOYUTTAYIM"

Sözlerine devam eden Bahar Candan, "Arkanda uzaylı var gerçekten. Şimdi şu tarafa geçti. Şuan da onun kendini ifade etmesi için bir dili yok. 7. boyuttaki sinyaller bunlar.

"SİZ 3. BOYUTTASINIZ"

Bahar Candan'ın sözleri karşısına kendisine hakim olmayan Yeliz Yeşilmen ise kahkahaya boğuldu. Yeşilmen'in tepkisine sessiz kalamayan Candan, "Siz 3. boyutta olduğunuz için kahkaha atmanız çok normal" diyerek gönderme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahar Candan'ın sözleri karşısında Yeliz Yeşilmen dayanamadı! "Ben 7. boyuttayım! Stüdyoda uzaylı var"Bahar Candan'ın sözleri karşısında Yeliz Yeşilmen dayanamadı! "Ben 7. boyuttayım! Stüdyoda uzaylı var"
PARTNERSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanalSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanal
Aşırı photoshop'la göbek deliğini yok etmişAşırı photoshop'la göbek deliğini yok etmiş
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Yeliz Yeşilmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DSÖ açıkladı: Kovid martta biter

DSÖ açıkladı: Kovid martta biter

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İş insanına müstehcen görüntüler yollamış

İş insanına müstehcen görüntüler yollamış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Artık tanınmayacak halde

Artık tanınmayacak halde

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Duyan şaştı kaldı! Bomba cinsel ilişki itirafı

Duyan şaştı kaldı! Bomba cinsel ilişki itirafı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.