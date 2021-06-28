Bahar Candan suç örgütü lideri Sedat Peker'e 'Yotuber' deyince dalga konusu oldu

Bahar Candan ve Nihal Candan YouTube’daki ‘Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen’ programına konuk oldu. İkilinin ilginç açıklamaları yine sosyal medyada çok konuşuldu.

Lüks otellerde yaşayan Bahar Candan yaptığı bir açıklamayla dalga konusu oldu.

Candan otelde kalmasının doğal olduğunu anlatırken "Bir kere otelde tek kalan kızlar biz değiliz. Gossip Girl'de Serena otelde kalıyordu, günümüzde Yotuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor, otelde kalanlar yalnızca biz değiliz" dedi.

Candan'ın suç örgütü lideri Sedat Peker'e Youtuber demesi sosyal medyada dalga konusu oldu. Bahar Candan daha önce de Instagram hesabında herkesi takipten çıkarıp yalnızca Peker'i takip etmesiyle gündeme gelmişti.



