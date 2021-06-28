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Bahar Candan suç örgütü lideri Sedat Peker'e 'Yotuber' deyince dalga konusu oldu

28.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube’daki bir programa katılan Bahar Candan yaptığı açıklamalarla olay oldu. Candan'ın suç örgütü lideri Sedat Peker'e Youtuber demesi de sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bahar Candan ve Nihal Candan YouTube’daki ‘Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen’ programına konuk oldu. İkilinin ilginç açıklamaları yine sosyal medyada çok konuşuldu.

Lüks otellerde yaşayan Bahar Candan yaptığı bir açıklamayla dalga konusu oldu.

Candan otelde kalmasının doğal olduğunu anlatırken "Bir kere otelde tek kalan kızlar biz değiliz. Gossip Girl'de Serena otelde kalıyordu, günümüzde Yotuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor, otelde kalanlar yalnızca biz değiliz" dedi.

Bahar Candan olay oldu! Sedat Peker detayıBahar Candan olay oldu! Sedat Peker detayı

Candan'ın suç örgütü lideri Sedat Peker'e Youtuber demesi sosyal medyada dalga konusu oldu. Bahar Candan daha önce de Instagram hesabında herkesi takipten çıkarıp yalnızca Peker'i takip etmesiyle gündeme gelmişti.

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sedat peker Bahar Candan
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