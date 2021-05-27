MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan olay oldu! Sedat Peker detayı

Bahar Candan olay oldu! Sedat Peker detayı

27.05.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı her hareketle olay olan Bahar Candan Instagram'da takip ettiği tek kişiyle de gündem oldu. Candan herkesi takipten çıkartı ve suç örgütü lideri Sedat Peker'i takibe aldı.

Bahar Candan olay oldu! Sedat Peker detayı

Moda programlarıyla ismini duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan paylaşımlarıyla gene dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan’ın Youtube platformunda yayınlanan programına misafir olan Candan, açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Photoshop uyguladığı fotoğrafları ile sosyal medyanın diline düşen Candan profilindeki bir detayla gündem oldu. Son dönemlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündem olması Candan'ın dikkatinden kaçmadı.

aüaüaü

BölgeGündem'in de haberine göre; Bahar Candan Instagram hesabında takip ettiği herkesi eledi ve yalnızca Sedat Peker'i takip etmeye başladı.

Yaptığı ilginç paylaşım ve açıklamalarla gündem olan Candan'ın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Candan'ın neden böyle bir hareket yaptığına kimse anlam veremedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğduEşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sedat peker Bahar Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Soluğu Ege'de aldı! Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

Soluğu Ege'de aldı! Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.