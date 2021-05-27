Bahar Candan olay oldu! Sedat Peker detayı

Moda programlarıyla ismini duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan paylaşımlarıyla gene dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan’ın Youtube platformunda yayınlanan programına misafir olan Candan, açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Photoshop uyguladığı fotoğrafları ile sosyal medyanın diline düşen Candan profilindeki bir detayla gündem oldu. Son dönemlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündem olması Candan'ın dikkatinden kaçmadı.

BölgeGündem'in de haberine göre; Bahar Candan Instagram hesabında takip ettiği herkesi eledi ve yalnızca Sedat Peker'i takip etmeye başladı.

Yaptığı ilginç paylaşım ve açıklamalarla gündem olan Candan'ın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Candan'ın neden böyle bir hareket yaptığına kimse anlam veremedi.

