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Bahar Candan yarı çıplak fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden....''

01.02.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Bahar Candan bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde "Namaza başladım" diyen Candan, popo dikleştirme operasyonu geçirdiği anları açık açık paylaştı. Tepki alınca paylaşımı anında sildi.

Bahar Candan yarı çıplak fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden....''

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde "Namaza başlıyorum, alkolü bırakacağım" açıklamalarında bulunan yapn Bahar Candan sonrasında yaptığı paylaşımlarla büyük tepkiler almıştı. Candan o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi...

''POPOMUN DİKLİĞİNDEN....''

Bahar Candan bu kez popo dikleştirme operasyonu geçirdiği anları sosyal medya hesabından açık açık paylaştı. Candan'ın o paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi ve kısa sürede tepki çekti.

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Bahar Candan tepkiler gelince paylaşımı sildi. İşte Bahar Candan'ın o pozu...

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Candan'ın poposunun dik duruşu da estetiği bağlı olduğu bu paylaşımıyla birlikte ortaya çıkmış oldu. Ancak bu paylaşım silinmesine rağmen twitter'a düştü ve bir çok yorum yapıldı. 'Bu kadın şaka galiba', 'buna ne gerek vardı?', 'şaşırmış galiba' gibi yorumlarla Bahar Candan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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İSYAN ETMİŞTİ

Bahar Candan geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarına gelen mesajlara kızmış ve ifşalamıştı. Geçtiğimiz gün üstsüz pozlarını paylaşan Candan'a gelen mesajlar yok artık dedirtti. "Karımla sevişirken seni izliyoruz" mesajına dayanamayan Bahar Candan isyan etmişti.

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Bahar Candan'ın o paylaşımı şöyleydi; "Bu yüzden Türkiye'den celebrity çıkmıyor, utanın! Artık bu sübyancılığa, faşistliğe, ensestliğe bile giriyor engelle engelle bıktım. Hukuk okuyan, namazında 21 yaşında bir genç kıza bu gözle bakılmaz."

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