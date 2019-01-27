Bahar Candan yeni göbeğiyle sosyal medyada yine olay oldu

İşte Benim Stilim bitti ama bazı yarışmacıları baki kaldı. Onlardan belki de en bilineni ve en her yaptığı olay olanı Bahar Candan...

"Babamın fabrikası yok" diye oturup ağlayan ve dondurmaya şarkı besteleyecek kadar tutkulu bir aşk yaşayan başka tanıdığınız yoksa bu haberi okuduktan sonra ne yazık ki olabilir...

Yarışma bittikten sonra Instagram hesabından dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Bahar'ın, yaptığı photoshop çalışmaları olay olmaya devam ediyor.

İnsana 'yok artık' bu kadarı da olmaz dedirten photoshoplar yapmayı başaran Bahar en son zayıflığıyla dikkat çekmiş ve anoreksiya olduğu üzerine iddialar ortaya atılmıştı.

Ancak o iddiaları Bahar Candan yalanlamış ve fotoğraflarında kullandığı uygulamalar olay olmuştu.

Ve Bahar'ın o tarz pozlara ilgisi azalınca şimdi de yaptığı göbekli paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine düştü.

İlk bakanların hamile mi acaba diye sorduğu Bahar Candan'ın fotoğraflarına bir beş saniye bakanlar olayın photoshop olduğunu anlıyor.

Sosyal medyada dalga konusu olan Bahar Candan kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımda ablasının kendisine photoshop yapmasını yasakladığını da "Ablam photoshop yapmama izin vermiyor artık ipademinden sildi facetuneları sanırım artık yapamam" notuyla duyurdu.



