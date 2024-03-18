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  4. Bahar dizisindeki "Ne oldu cerrahım" repliği doğaçlama çıktı! Oyuncular kahkahaya boğuldu

Bahar dizisindeki "Ne oldu cerrahım" repliği doğaçlama çıktı! Oyuncular kahkahaya boğuldu

18.03.2024 22:00
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Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinde, Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin Timur'a laf çarptığı sahne gündem olmuştu. Bahar'ın izleyenleri de güldüren 'Ne oldu cerrahım' repliğinin doğaçlama olduğu ortaya çıktı. Demet Evgar'ın bir anda aklına gelen söz ise sahnede yer alan oyuncuları gülme krizine soktu.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi gündem olmaya devam ediyor. Demet Evgar'ın başarılı oyunculuğuyla göz doldurduğu dizide, Bahar'ın Timur'a laf çarptığı sahne izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada gündem olan sahnenin ardından ise gerçek ortaya çıktı.

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"AĞZIMDAN KAÇTI"

Demet Evgar'ın senaryoda yer almamasına rağmen Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur'a "Ne oldu cerrahım" demesi oyuncuları da kahkahaya boğdu. Doğaçlama olan sözlerin ardından ise dizinin kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde Demet Evgar'ın "Ağzımdan kaçtı" dediği de duyuldu.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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