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Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın yıllar sonra anlattı! Yalan Dünya itirafıyla gündem oldu! 'Burnunu yaptırırsan...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 21:11
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolde yer aldığı Bahar dizisinde Efsun karakterine hayat veren Nihal Yalçın'dan yıllar sonra Yalan Dünya itirafı geldi.

Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın yıllar sonra anlattı! Yalan Dünya itirafıyla gündem oldu! 'Burnunu yaptırırsan...'

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni oyuncular katılmıştı. O isimlerden biri de Nihal Yalçın olmuştu.

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Nihal Yalçın, Seren’in (Nil Sude Albayrak)‘nin annesi Efsun olarak seyirciyle buluşmuştu. Yalan Dünya'daki performansıyla yıldızı parlayan ünlü isimden yıllar sonra diziyle ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.

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"CİDDİ ZORBALIK YAŞADIM"

Yalçın, bir magazin programında kadın oyunculara dayatılan estetik ve güzellik baskısına maruz kaldığını belirterek, "Yalan Dünya'da oynarken ciddi bir zorbalık yaşadım" itirafıyla gündem oldu.

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. Çok can sıkıcı bir güzellik dayatmasına maruz kaldım. Burnunu yaptırsan başrol oynarsın dediler ama ben hep kendimi çok güzel buldum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Nihal Yalçın bahar
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