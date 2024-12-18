Bahar dizisine İstanbullu Gelin'in senaristi geldi! Çağla'nın sahnesi hemen TT oldu

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan dizi 29. bölümüyle sosyal medyayı salladı. Dizide Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri ve Elit Andaç Çam'ın canlandırdığı Çağla'nın sahnesi X'te en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bahar, en yakın arkadaşı Çağla tarafından eleştirildi ve bencil olabileceği gerçeği ile yüzleşti. Çağla'nın Bahar'a "Galiba sen sana değer verenleri göremiyosun arkadaşım" sözleri ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Çağla çok haklı', 'Çağla gibi arkadaşlar hep Bahar gibilere denk gelir', 'Haklı bir isyandı' gibi yorumlar yapıldı.

Dizideki bu sahnenin ise senarist değişikliği olduğu gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’den oluşan senarist ekibi diziden ayrılmış yerine Deniz Akçay gelmişti.

Akçay, daha önce Büyük Yalan, İstanbullu Gelin, Dila Hanım ve Küçük Kadınlar gibi yapımlarda çalışmıştı.