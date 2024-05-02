Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na benzetildi! Böyle sitem etti

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinde canlandırdığı 'Umay' karakteri ile büyük beğeni toplayan Alisa Sezen Sever sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

17 yaşındaki genç oyuncu Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'na benzetildi. Alışa Sezen Sever bu duruma ise isyan etti.

"ÇOK YORULDUM"

Genç oyuncu; "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.





