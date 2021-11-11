Bahar Korçan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bahar Korçan neden öldü?

1992’de İTKİB tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak adını duyuran Bahar Korcan, Vakko’da 7 yıl çalışmıştı. 1993’te Türkiye’de ilk moda tasarım ofisini açan Bahar Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

1992 yılında İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) gerçekleştirdiği yarışmayı kazanarak adını duyurmayı başaran Bahar Korçan, yarışmadan önce 7 yıl boyunca Vakko’da çalıştı. 1993'te Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açan Bahar Korçan, 1999'da İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı ödülüne layık görültü.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin dışında Sezen Aksu, Tarkan, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren Bahar Korçan, Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını üstlendi.

Bahar Korçan, 2018 yılında Nişantaşı'nda konsept mağaza Bahar Korçan Stories’i açtı.

BAHAR KORÇAN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü modacı Bahar Korçan, 11 Kasım 2021'de İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

