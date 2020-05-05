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Bahar Şahin dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 09:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan oyuncu Bahar Şahin, 22 yaşına bastı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bahar Şahin dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı

Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin de tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bütün vaktini evde geçiren Şahin, 22 yaşına bastı. Salgın sebebiyle yeni yaşına evde giren Bahar Şahin, kutlama için hazırlandı.

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"YENİ YAŞIMA EVDE GİRMEK DE VARMIŞ"

Mavi süper mini elbisesi ve makyajı ile dikkat çeken Şahin, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şahin, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum."

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Bahar Şahin'in paylaşımı kısa sürede 203 binden fazla beğeni ve kutlama yorumları aldı.

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Bahar Şahin, Bahar Şahin instargam,

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