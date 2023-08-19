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Bahar Şahin'den 'evlilik' iddialarına yanıt! Joan Garrido'ya gönlünü kaptırmıştı, cevabı olay oldu

19.08.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Derdim Olsun', 'Leila' ve 'Ela' şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Reynmen ve Doruhan Toköz'le bir dönem aşk yaşayan başarılı oyuncu Bahar Şahin, yeni ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Gönlünü şarkıcı Joan Garrido'ya kaptıran ünlü oyuncu İspanyol basınında yer alan 'evlilik hazırlığı' haberlerine açıklık getirdi.

Bahar Şahin ile İspanyol şarkıcı Joan Garrido'nun yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. Evlilik hazırlığı yaptıkları yönünde basında yer alan haberlere açıklık getiren ünlü oyuncu romantik bir tatil geçirdiğini vurguladı.

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BAHAR ŞAHİN'DEN İSPANYOL BASININA SİTEM

Açıklamasında "Şu an iyi giden bir ilişkimiz var. Romantik bir tatil geçirdim. O bana İspanyolca öğretiyor, ben de ona birkaç Türkçe kelime öğretiyorum. İspanyol basını evlilik hazırlığı yaptığımızı yazdı ama öyle bir şey yok" ifadelerini kullanan Bahar Şahin, İspanyol basınına sitem etti.

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"ŞU AN EVLİLİK YOK"

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Buradan sizin aracılığınızla İspanyol basınına sitemlerimi iletiyorum. İyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi seviyoruz. Evlilik yok şu an"

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