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Bahar şenliği: Avokadolu enginar dolması tarifi

sebboy sebboy
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bahar gelince diyetlerin vazgeçilmezi, lezzetli mi lezzetli enginar pazar tezgahlarındaki yerini alır. Faydaları ve lezzetiyle gönüllerin sultanı olan enginar, düşük kalorisi ile diyetlerin de önemli bir öğünüdür. Hem kolestrolü dengeler hem de karaciğerin düzenli çalışması için gerekli vitamin ve mineralleri barındırır.

Bahar şenliği: Avokadolu enginar dolması tarifi

Enginar zaten tek başına enfes bir sebzeyken içine bir de meyve severlerin sevgilisi avokado da eklenince tek bir karışım damak çatlatan bir lezzete dönüştü. Sınırları aşıp enginarı avokadoyla birleştiriyoruz.

Avokadolu Enginar Dolması Tarifi

Malzemeler

2 adet enginar
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 adet limon
1 adet avokado
1 yemek kaşığı lor peyniri
1 adet kesme şeker
1/4 adet havuç
1/4 adet kabak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı Tuz

Tarif

Enginarları ılık suda iyice temizleyin. Temizledikten sonra tencerenize dizin.
Orta boy bir kasenin içerisine yarım limonun suyu, tuz, kesme şeker, zeytinyağı ve suyu karıştırın. Bir çatal yardımıyla bu karışımları harmanlayın.
Bu karışımı tencerede dizili duran enginarların üzerine gezdirerek dökün.
Tencerenin altını yakıp, kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirmeye başlayın.
Enginar ateşteyken o esnada enginarın içini hazırlamaya başlayın. Soğanları halka halka iri iri doğrayın.
Doğradığınız soğanları bir tavada zeytinyağı ile kavurun.
İçini hazırlarken enginarı sık sık kontrol edin. Ara sıra suyunu alıp tekrar enginarların üzerinde gezdirin.
Ocaktan almanıza yakın zamanda kavurduğunuz soğanları enginarlarınızın üzerine eşit bir şekilde dağıtın.
Bu şekilde kapağı kapalı şekilde enginarlarınızı 2-3 dakika aralığında daha pişirip ocağınızın altını kapatın.
Avokadoyu ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve bir kaşık yardımıyla avokadoyu kabuğundan ayırıp bir kaseye alın.
Kaseye aldığınız avokadoyu bir çatal yardımıyla ezerek püre halini almasını sağlayın.
Püre halini almış avokadoya yarım limonun suyunu, tuz ve 1 diş sarımsağı rendeleyip karıştırın.
Havucu ve kabağı bir soyacak yardımıyla üzerlerinde şeritler çizerek soyun.
Soyduğunuz havuç ve kabağı çiğ şekilde avokado pürenizle karıştırın.
Tencerede pişmiş vaziyette duran enginarınızın üzerine avokado pürenizi ekleyin.
Lor peynirini enginarların üzerine serpin.
Tencerenizin altını kapatıp 2-3 saat aralığında dinlendirin.
Dinlenmiş enginarı tabaklara servis edin.

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