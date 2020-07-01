Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

Çay saatinde tatlının yanına bir de tuzlu olsun diyenler tam size göre bir tarifimiz var: Baharatlı Peynir Topları. Bu sevimli peynir toplarını, sadece çayın yanına diye kısıtlamamanızda fayda var. Çünkü çay saati dışında, yemek öncesi aperatif bir şeyler atıştırmayı sevenler, ani gelen misafire pratik lezzetler sunmaya bayılanlar ve kahvaltıya farklı bir lezzet arayanlar için de bu tarif vazgeçilmez bir yere konulacak. Yüzyıllar önce ticaret yoluyla tüm dünyayı dolaşan baharatların her mutfağa lezzet kattığı gerçeği en az tarihi kadar eski. Yağ yakım işlemini de hızlandıran baharatların her yemeğe yakıştığı kaçınılmaz bir gerçek olsa da bu tarife kadar peynire bu denli yakışabileceğini biz de düşünemezdik.
Baharatlı peynir topları sadece lezzeti ve sevimli görüntüsü ile değil, kullanılan malzemelerin her evde var olması, yapılışının hızlı ve kolay olması ile de gönüllerde birdenbire taht kurmayı başarıyor. Bütün bunlara ek olarak bir de sağlıklı olması sizi bu lezzete adeta hayran bırakacak! Yapması pratik, lezzeti eşsiz, görüntüsü sevimli, bir de sağlıklı mı sağlıklı! Artık tarifi denemeniz için birçok sebebiniz var! Gün içinde 10 dakikanızı ayırıp, yanına bir de çay demlediniz mi, en lezzetli çay saati sizin olacak!
Malzemeler
200 gram beyaz peynir
100 gram lor peyniri
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
100 gram krem peynir1/2 çay kaşığı Karabiber
Kaplaması için
2 yemek kaşığı Susam
2 yemek kaşığı çörek otu
2 yemek kaşığı toz kırmızı biber
10 dal frenk soğanı
1/2 bağ maydanoz (arzuya göre)
1/2 bağ dere otu (arzuya göre)
Tarif
Beyaz peyniri bir çatal yardımı ile iyice ezin.
Ezilen beyaz peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri, lor ve krem peyniri ile bir kapta karıştırın.
Hazırlamış olduğunuz peynir karışımından ceviz büyüklüğünde toplar kopararak, yuvarlayın.
Frenk soğanı ve arzunuza göre kullanmak istediğiniz yeşillikleri incecik kıyın.
Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabağa koyarak karıştırın.
Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa dökün.
Arzu ettiğiniz şekilde hazırlamak için peynir toplarını istediğiniz karışıma bulayın.
Hazırlamış olduğunuz peynir harcı bitene kadar bu işleme devam edin. Sunuma hazır olan peynir toplarını bir servis tabağı üzerine yerleştirin.
Peynir toplarınız soğuk olarak tüketilmeye hazır, afiyet olsun!
Eğer kullandığınız lor peyniri tuzsuz ise 1/2 çay kaşığı tuz ilave etmeniz, peynir toplarının lezzetine lezzet katacaktır.
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