Baharatın beyaz atlı prensi: Baharatlı peynir topları tarifi

Çay saatinde tatlının yanına bir de tuzlu olsun diyenler tam size göre bir tarifimiz var: Baharatlı Peynir Topları. Bu sevimli peynir toplarını, sadece çayın yanına diye kısıtlamamanızda fayda var. Çünkü çay saati dışında, yemek öncesi aperatif bir şeyler atıştırmayı sevenler, ani gelen misafire pratik lezzetler sunmaya bayılanlar ve kahvaltıya farklı bir lezzet arayanlar için de bu tarif vazgeçilmez bir yere konulacak. Yüzyıllar önce ticaret yoluyla tüm dünyayı dolaşan baharatların her mutfağa lezzet kattığı gerçeği en az tarihi kadar eski. Yağ yakım işlemini de hızlandıran baharatların her yemeğe yakıştığı kaçınılmaz bir gerçek olsa da bu tarife kadar peynire bu denli yakışabileceğini biz de düşünemezdik.

Baharatlı peynir topları sadece lezzeti ve sevimli görüntüsü ile değil, kullanılan malzemelerin her evde var olması, yapılışının hızlı ve kolay olması ile de gönüllerde birdenbire taht kurmayı başarıyor. Bütün bunlara ek olarak bir de sağlıklı olması sizi bu lezzete adeta hayran bırakacak! Yapması pratik, lezzeti eşsiz, görüntüsü sevimli, bir de sağlıklı mı sağlıklı! Artık tarifi denemeniz için birçok sebebiniz var! Gün içinde 10 dakikanızı ayırıp, yanına bir de çay demlediniz mi, en lezzetli çay saati sizin olacak!