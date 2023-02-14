Bahçeli'nin sözleri sonrası Haluk Levent hemen paylaşım yaptı! Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı AHBAP'ı ziyaret etmiş

MHP lideri Devlet Bahçeli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası canla başla çalışan AHBAP ve Babala TV'yi hedef aldı. Paartisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli "Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır" diyen Bahçeli, "Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşması devam ederken Haluk Levent hemen bir paylaşım yaptı ve paylaşımda kendisini ziyaret eden Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın sözlerini yayınladı.

Levent paylaşımında "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti.

Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum.

Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz" dedi.

MHP VEKİLİ BAKIN NE DEMİŞ!

Videoda vekil Lütfi Kaşıkçı'nın "Bu çadır kenti de AhBAP organizasyonu yapıyor. Bu saçma ve gereksiz tartışmayı lütfen bırakalım. AFAD da bizim, AHBAP da... Haluk Bey'e ve organizasyona çok teşekkür ediyorum" dedi.



