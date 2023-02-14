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  4. SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

14.02.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır" diyen Bahçeli, "Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli'nin dikkat çeken o açıklamaları...

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli; deprem, deprem yardımları, yağmacılar, deprem bölgesine giden siyasiler ve uzaktan eğitim kararı dahil birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz.

'ÖFKEYLE İZLEDİK'

Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik.

'BUNU HEMEN YAPMALIYIZ'

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz kuşkusuzdur. Deprem felaketi ne ilk ne de son olacaktır. Kentleşme politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. Bunu hemen yapmalıyız.

'NÜFUSUN YÜZDE 15.7'Sİ YIKIM ALANINDA'

Son 100 yılda 27 Aralık 1939 Erzincan depremi 7.9, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi 7.4, 6 Şubat Pazarcık depremi 7.7 ve Elbistan depremi 7.6 olarak gerçekleşmiştir. İkiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede, 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü doğrudan doğruya vurmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 15.7'si, tarımsal alanın yüzde 14.5'i depremin yıkım alanında kalmıştır. Şu ana kadar 31 bin 643 kardeşimiz vefat etmiştir.

'BAŞKALARI GİBİ ŞOV PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarımızla buluştu, acıları paylaştı. Ben de titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan anbean takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır.

DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret etmek amacıyla, kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım. O zaman gelmiştir. Milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım. Çalışmaların aksamasına fırsat vermeden illeri ziyaret edeceğim.

'DEVLET NEREDE?' DİYENLER...

'Devlet yok' diyen karakter yoksunları, işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez. 'Devlet nerede?' diyenlere bir çift sözüm var. Devlet her yerde hakim ve hadimdir.

'AHBAP'ÇILAR, BABALA'CILAR...'

Dünyanın neresinde olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır. Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur.

YAĞMACI ÇIKIŞI

Yağma ve talan yapan namussuzların vatandaşlıktan çıkartılması, şayet yağmacılar sığınmacıysa hemen ülkelerine gönderilmeleri değerlendirilmelidir.

Bahçeli: 'Bu da geçecektir, Allah bizimledir' Bahçeli: 'Bu da geçecektir, Allah bizimledir'

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