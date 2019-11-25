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Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 67-93

BASKETBOL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:38 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi 9’uncu hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert beyazlılar ligde 8’inci galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 8’inci mağlubiyetini yaşadı.

Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 67-93

ING Basketbol Süper Ligi 10’uncu haftasında Anadolu Efes 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de evinde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji ise 30 Kasım saat 15.15’te TEKSÜT Bandırma deplasmanına konuk olacak.

SALON: Akatlar
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 12, Mathiang 12, Perrantes 5, Can Altıntığ, Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3
ANADOLU EFES: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3
1’İNCİ PERİYOT: 18-18
İLK YARI: 41-46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-65

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Koleji anadolu efes

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