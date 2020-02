Bahçeşehir Koleji’nde strateji eğitimleri sürüyor

Düzce Bahçeşehir Koleji, strateji üzerine eğitimleri tüm hızı ile sürdürüyor.

Bahçeşehir koleji tarafından başlatılan UP programı Düzce’de tüm hızı ile devam ediyor. Program kapsamında öğrencilerin bir çok sanat ve kültür etkinliklerinin yanında stratejik gelişim eğitimleri de sürdürülüyor. Düzce Bahçeşehir koleji bu hafta ki eğitimlerini ise Goon ile geliştirdi. Çocukların üretici fikirlerini ortaya koyduğu mental stratejilerle fikir gelişimini sağladılar. Kolaj yetkilileri, UP etkinliklerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği, öğrencilerin stratejik olarak gelişimine katkı verecek her aktiviteyi yapacaklarını ifade ettiler.