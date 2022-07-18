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Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2022 taban puanları ve başarı sıralaması! Bahçeşehir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları

18.07.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2022 taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Türkiye'nin en güzel üniversiteleri arasında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi'nin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarının belli olup olmadığı araştırılıyor. İşte son 4 yılın Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) taban puanları ve başarı sıralaması.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2022 taban puanları ve başarı sıralaması! Bahçeşehir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları

Bahçeşehir Üniversitesi 2022 taban puanları ve başarı sıralaması, YKS tercihleri öncesinde binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Son 4 yılın taban puanları ve başarı sıralamasına göre tercihlerinde fikir almak isteyen öğrenciler, bir yandan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2022 taban puanları ve başarı sıralamasının belli olup olmadığını araştırıyor.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK VE 2 YILLIK TABAN PUANLARI

Bahçeşehir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları, YKS sonuçlarının hemen ardından sorgulanmaya başladı. YKS tercihleri öncesinde taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamasına göre tercihlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2022 taban puanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

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