MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenlere, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gece saat 23.59'a kadar çevrim içi tamamlayabilme imkanı sunulmuştu.

17 MİLYON ÖĞRENCİ DERSBAŞINA

81 ilde bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek, yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle dersbaşı yapacak.

BİR SONRAKİ TATİL

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erdi. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır