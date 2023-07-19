EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

19.07.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 3591 528.32918
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAY 2022 12 4691 525.03045
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 4806 524.67241
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 5678 522.46167
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 6489 520.45969
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 13 10587 511.76655
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 15 12369 508.46252
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 11 16977 500.85026
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 14 18332 498.81136
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 21023 494.64952
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 12 21772 493.59202
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAY 2022 71 25555 488.26717
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 4 26799 486.51186
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 9 27646 485.39937
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 38 31540 480.28675
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 33862 477.28392
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 6 34591 476.37464
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 35733 474.93782
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 2022 8 5665 471.06236
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 22 4201 470.13666
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 28 42110 467.08996
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 15 4786 466.6358
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 9 4798 466.58696
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 15 5218 464.30727
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 21 46883 461.29748
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 15 47019 461.15048
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 1624 460.96281
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 11 48935 458.88938
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 9 50147 457.42592
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 7 7338 454.92205
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 2241 453.34897
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 2307 452.72841
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 2537 450.62833
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 8 8614 450.11122
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 5 57069 449.45372
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 9 58426 447.94102
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 11 10597 443.94002
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 3516 443.33975
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 3611 442.62915
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 5 63379 442.40489
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 3711 442.03582
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 65620 439.98933
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 12835 438.54402
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 4 67124 438.28971
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 13183 437.81921
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 47 72502 432.44693
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 8 74377 430.50606
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 7 17982 429.76824
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 76500 428.2936
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 20123 427.23609
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 3 87617 417.093
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 27 88255 416.50004
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 32093 416.32315
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 14 33759 415.0815
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 45 90954 413.95633
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 29 91162 413.78644
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 18 95661 409.55975
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 57 97038 408.24929
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2022 4 98614 406.82937
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 27 102437 403.26873
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 30 105867 400.20858
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 109216 397.26284
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2022 22 26704 391.89109
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 70 120432 387.79256
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 124063 384.89951
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 31 131071 379.3803
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 24 99990 378.83613
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 120 121492 369.6815
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 2 160118 359.37607
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 55 160277 359.27913
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 41 165210 356.2633
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 20 96228 355.23203
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 21 134373 342.59465
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 23 190796 341.92944
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 20 136983 341.82781
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 30 192424 341.07199
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 38 209098 340.29218
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 35 202117 336.27424
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 22 205646 334.5641
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 167663 333.65809
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 23 241488 331.98464
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 30 248790 330.21078
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 40 217282 329.14186
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 40 217667 328.96414
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2022 25 50880 328.33106
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 61 257197 328.22268
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 20 220788 327.57617
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 5 221721 327.17433
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 196176 327.08149
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 28 225070 325.65344
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 22 289445 321.20166
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 31 249949 315.42757
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 11 251501 314.79849
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 40 337514 311.91561
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İşletme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 47 372850 305.84225
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 28 276250 305.80083
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 30 331872 303.19152
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 398096 301.79694
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 406257 300.56064
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 35 421691 298.25454
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 14 423990 297.91618
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 15 441606 295.35578
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 316528 292.89244
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 57 469494 291.46984
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 20 486591 289.255
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 8 489469 288.88466
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 30 445592 287.94949
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 20 505021 286.8764
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 23 460960 286.0718
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 23 472242 284.71176
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 10 552113 281.17904
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 25 552132 281.17734
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 22 521315 279.09964
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 29 368698 278.82676
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 10 589282 276.95136
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 16 383483 275.30349
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 21 562020 274.67792
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 566826 274.16617
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 20 396658 272.34264
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 601401 270.59329
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 25 426981 266.02049
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 31 467822 258.4422
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 19 475045 257.19217
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2022 17 493494 254.2052
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2022 7 586956 241.30908
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 - -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 - - -

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyometri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 130910 422.43677
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 205672 394.07096
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 206515 393.8154
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 222642 388.83856
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 291294 370.85386
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 301851 368.44366
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 326614 363.08151
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 339149 360.44919
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 360997 356.13925
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 397132 349.59488
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 483866 335.89688
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 493426 334.5273
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 540959 328.0649
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diyaliz(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 611621 319.39297
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1078482 277.3258
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1192175 269.40105
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1355117 259.05123
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1445844 253.73156
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1481036 251.75119
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1492066 251.13109
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1710661 239.75012
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1763896 237.18311
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1783792 236.24256
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Odyometri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1936267 229.33377
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1949316 228.76646
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2020582 225.73406
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2091171 222.79333
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diyaliz(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2380096 211.16409

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

aa

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladıMEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladı
Anahtar Kelimeler:
bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi sıralama bahçeşehir üniversitesi taban puanları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.