BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|3591
|528.32918
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|12
|4691
|525.03045
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|4806
|524.67241
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|5678
|522.46167
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|6489
|520.45969
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|13
|10587
|511.76655
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|12369
|508.46252
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|11
|16977
|500.85026
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|14
|18332
|498.81136
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|12
|21023
|494.64952
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|12
|21772
|493.59202
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|71
|25555
|488.26717
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|4
|26799
|486.51186
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|27646
|485.39937
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|38
|31540
|480.28675
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|33862
|477.28392
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|34591
|476.37464
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|6
|35733
|474.93782
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|8
|5665
|471.06236
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|22
|4201
|470.13666
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|28
|42110
|467.08996
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|4786
|466.6358
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|9
|4798
|466.58696
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|5218
|464.30727
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|21
|46883
|461.29748
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|15
|47019
|461.15048
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|7
|1624
|460.96281
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|11
|48935
|458.88938
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|50147
|457.42592
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|7
|7338
|454.92205
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|7
|2241
|453.34897
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|2307
|452.72841
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|7
|2537
|450.62833
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|8
|8614
|450.11122
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|57069
|449.45372
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|9
|58426
|447.94102
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|11
|10597
|443.94002
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|3516
|443.33975
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|3611
|442.62915
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|63379
|442.40489
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|3
|3711
|442.03582
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|3
|65620
|439.98933
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|4
|12835
|438.54402
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|4
|67124
|438.28971
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|13183
|437.81921
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|47
|72502
|432.44693
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|8
|74377
|430.50606
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|7
|17982
|429.76824
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|68
|76500
|428.2936
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|5
|20123
|427.23609
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|3
|87617
|417.093
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|27
|88255
|416.50004
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|4
|32093
|416.32315
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|14
|33759
|415.0815
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|45
|90954
|413.95633
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Eczacılık(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|29
|91162
|413.78644
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|18
|95661
|409.55975
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|57
|97038
|408.24929
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|4
|98614
|406.82937
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yapay Zeka Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|27
|102437
|403.26873
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30
|105867
|400.20858
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|25
|109216
|397.26284
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|22
|26704
|391.89109
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70
|120432
|387.79256
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|25
|124063
|384.89951
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|31
|131071
|379.3803
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|24
|99990
|378.83613
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hukuk(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|120
|121492
|369.6815
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|2
|160118
|359.37607
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|55
|160277
|359.27913
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|41
|165210
|356.2633
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20
|96228
|355.23203
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|21
|134373
|342.59465
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|23
|190796
|341.92944
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20
|136983
|341.82781
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30
|192424
|341.07199
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|38
|209098
|340.29218
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|35
|202117
|336.27424
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|22
|205646
|334.5641
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|167663
|333.65809
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|23
|241488
|331.98464
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30
|248790
|330.21078
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40
|217282
|329.14186
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40
|217667
|328.96414
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|25
|50880
|328.33106
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|61
|257197
|328.22268
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|220788
|327.57617
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|5
|221721
|327.17433
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|196176
|327.08149
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|28
|225070
|325.65344
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|22
|289445
|321.20166
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|31
|249949
|315.42757
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|11
|251501
|314.79849
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|40
|337514
|311.91561
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İşletme(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|47
|372850
|305.84225
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|28
|276250
|305.80083
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30
|331872
|303.19152
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|25
|398096
|301.79694
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|17
|406257
|300.56064
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|35
|421691
|298.25454
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|14
|423990
|297.91618
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|15
|441606
|295.35578
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|25
|316528
|292.89244
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|57
|469494
|291.46984
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|486591
|289.255
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|8
|489469
|288.88466
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30
|445592
|287.94949
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|20
|505021
|286.8764
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|23
|460960
|286.0718
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|23
|472242
|284.71176
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|552113
|281.17904
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|25
|552132
|281.17734
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|22
|521315
|279.09964
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|29
|368698
|278.82676
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sosyoloji(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|10
|589282
|276.95136
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|16
|383483
|275.30349
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|21
|562020
|274.67792
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|566826
|274.16617
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20
|396658
|272.34264
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|601401
|270.59329
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|25
|426981
|266.02049
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|31
|467822
|258.4422
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|19
|475045
|257.19217
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|17
|493494
|254.2052
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|7
|586956
|241.30908
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|25
|-
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|-
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|130910
|422.43677
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|205672
|394.07096
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|206515
|393.8154
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|222642
|388.83856
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|291294
|370.85386
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|301851
|368.44366
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|326614
|363.08151
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|339149
|360.44919
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|360997
|356.13925
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|397132
|349.59488
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|483866
|335.89688
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|493426
|334.5273
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|540959
|328.0649
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|611621
|319.39297
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1078482
|277.3258
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1192175
|269.40105
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1355117
|259.05123
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1445844
|253.73156
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1481036
|251.75119
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1492066
|251.13109
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1710661
|239.75012
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1763896
|237.18311
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1783792
|236.24256
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Odyometri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1936267
|229.33377
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Radyoterapi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1949316
|228.76646
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2020582
|225.73406
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2091171
|222.79333
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Diyaliz(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2380096
|211.16409
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.