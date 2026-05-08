Bahçesinden 12 kamyon atık çıktı: "Zaten temizleyecektim"

Kocaeli'de emekli vatandaşın yeni yaptırdığı evinin bahçesinde satmak için biriktirdiği PVC kapı, pencere, inşaat ve çeşitli çok sayıda atık çevreye rahatsızlık verince ekipler harekete geçti. Kepçelerle yapılan temizlikte 12 kamyon atık uzaklaştırılırken, ev sahibi "Gelselerdi de gelmeselerdi de sıva yaptırmak için mecburen bunları temizleyecektim. Ancak bir şikayet üzerine gelmeleri beni biraz rahatsız etti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, emekliliğinin ardından ailesiyle yeni bir hayata adım atmak isteyen Bahattin Taraş, 2023 yılında Gebze'de 3 katlı apartman inşaatına başladı. Ancak inşaat sürecinden arta kalan kum, çimento ve tahta parçalarının yanı sıra, eski evinden getirdiği kapı ile pencereler zamanla apartmanın çevresinde birikerek adeta bir hurdalık oluşturdu.

Başlangıçta değerlendirilmek veya hurdacıya satılmak amacıyla bahçede bekletilen malzemeler, aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından çevre kirliliğine sebep olmaya başladı. Görüntü kirliliği ve muhtemel halk sağlığı riskleri nedeniyle rahatsızlık duyan komşuların durumu belediyeye bildirmesinin ardından adrese zabıta ve temizlik ekipleri sevk edildi.

KEPÇELERLE 12 KAMYON ATIK ÇIKARILDI

Olay yerine gelen Gebze Belediyesi ekipleri, insan gücüyle taşınması zor olan atıklar için bölgeye iş makineleri yönlendirdi. Kepçeler yardımıyla evin çevresindeki tüm tahta parçaları, inşaat artıkları ve eski malzemeler kamyonlara yüklendi. Yoğun mesai harcanan çalışmada bahçeden tam 12 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla, temizliğin ardından alan ekipler tarafından ilaçlandı.

"BEN ZATEN BUNLARI TEMİZLEYECEKTİM"

Malzemelerin inşaat döneminden ve eski evinden kaldığını belirten ev sahibi Bahattin Taraş, durumun bu noktaya gelmesinden dolayı hem mahcubiyet hem de sitem yaşadı. Bahattin Taraş, "Ben zaten bunları temizleyecektim. Arkadaşlar geldi, yardımcı oldular, memnun oldum. Gelselerdi de gelmeselerdi de sıva yaptırmak için mecburen bunları temizleyecektim. Ancak bir şikayet üzerine gelmeleri beni biraz rahatsız etti. Burası inşaat halindeydi, o dönem kiradaydım. Buraya geldikten sonra malzemeler birikti, yaklaşık bir senedir duruyordu. Bahçemde inşaattan artan odun parçaları, kum ve tahta parçaları vardı. Eski gecekondudan kalan PVC kapı ve pencereleri de değerlendiremedim. Hurdacıya satmak için bekletiyordum" dedi.

Kaynak: İHA

