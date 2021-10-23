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Bahçesine giren tilkiyi besleyerek doğaya bıraktı

23.10.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçesine giren tilkiyi besleyerek doğaya bıraktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir vatandaş, bahçesine giren tilkiyi tavuk etiyle besledikten sonra yeniden doğaya saldı.

Hüseyin Gürül, Harfilli Mahallesi'nde komşularıyla beslediği 30'a yakın tavuğunu telef eden tilkiyi yakalamak için kafes yaptı.

Kafesi, bahçesindeki tavukların olduğu bölgeye kuran Gürül, tilkiyi kurduğu düzenekle yakaladı.

Gürül, marketten aldığı tavukla beslediği tilkiyi daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Hüseyin Gürül, gazetecilere, son zamanlarda tavuklarına bir tilkinin musallat olduğunu söyledi.

Tilkiyi yakalamak için çeşitli araştırmalar yaptığını anlatan Gürül, kendi imkanlarıyla, hayvanın canını acıtmayacak düzenek hazırladığını belirtti.

Bunu da tavukların olduğu yere koyduğunu belirten Gürül, "Kafesi, bir tarafına canlı hayvan koyup kümesin yanına bıraktım. Sabah gelip baktığımda içinde bir hayvan vardı. Önce köpek zannettim, daha sonra tilki olduğunu anladım. İnsan kendi tavuklarına zarar verse de kıyamıyor. Tilki tavuklarımızı yese de biz onun önce karnını doyurduk, ardından da doğaya salıverdik." ifadelerini kullandı.

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