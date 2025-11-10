SPOR

Bahis listesinde adı geçmişti! Metehan Baltacı: "Kamuoyu önünde söz veriyorum..."

Türkiye'yi sallayan bahis skandalında TFF, bahis oynayan futbolcuların listesini paylaştı. Galatasaray ve Beşiktaş'tan da futbolcuların olduğu listeden Sarı-Kırmızılıların oyuncusu Metehan Baltacı konuyla ilgili açıklama yaptı. Baltacı açıklamasında, "Bahis işlemi formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında federasyon tarafından açıklanan listede isminin olmasına ilişkin, "Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır" dedi.

METEHAN BALTACI'DAN AÇIKLAMA

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında yer almasına ilişkin açıklamada bulundu. 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim. Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."

