Bahis operasyonunda yeni dalga! Gözaltı sayısı arttı! 5 şüpheli yurt dışında 3'ü aranıyor

Türk futbolundaki bahis soruşturmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun ortak yönettiği operasyonda gözaltına alınan isimlerde artış gerçekleşti. Dün sabah düzenlenen operasyonda 46 kişi için gözaltı kararı çıkarken, 35 şüpheli yakalanmıştı. Bugün listenin 38'e yükseldiği belirtildi.

5 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA, 3'Ü ARANIYOR

Sözcü gazetesinin haberine göre; Banka hesaplarının incelenmesi sonucunda şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında bugün itibarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedildi.

Dün yapılan açıklamada 5 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, diğer 6 şüphelinin de arandığı bilgisi verilirken, bugün ortaya çıkan habere göre şüphelilerden 3 kişi daha yakalandı ve gözaltına alındı.

YURT DIŞINDAKİLER!

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı),

Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı),

Ümit Kaya (yurt dışı)

Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı)

Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)

GÖZALTI LİSTESİ KABARIK!

İşte gözaltı listesi:

Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)

Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)

Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)

Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)

Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)