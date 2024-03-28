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Bahis oynadığı için futboldan 10 ay men edilen Tonali yine rahat durmadı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2024 22:52
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İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı.

Bahis oynadığı için futboldan 10 ay men edilen Tonali yine rahat durmadı!
Sandro Tonali

Sandro Tonali

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Newcastle United
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FA'den yapılan açıklamada, "Sandro Tonali, FA'in bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı." denildi.

50 KEZ BAHİS OYNADI

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Açıklamada, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti." suçlamasında bulundu.

23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi.

65 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

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İtalyan futbolcu, sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.

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