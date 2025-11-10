SPOR

Bahis oynayan futbolcular kimler! Türk futbolunda tarihi gün: Skandala karışanların isimleri tek tek açıklanacak

Geçtiğimiz günlerde patlak veren bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 17 hakem tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Bu isimlerin haricinde bahis skandalına karışan futbolcuların da birazdan açıklanması bekleniyor. Futbolseverler bu futbolcuların isimlerini araştırmaya başladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun canlı yayındaki açıklamasıyla başlayan süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla operasyona döndü. 17 hakem, bir gazeteci ve bir kulüp başkanı gözaltına alındı. Gazeteci Umut Eken, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 17 hakem tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Bütün Türkiye bahis oynayan futbolcuların kimler olduğunu araştırıyor. Bugün içerisinde TFF’nin bahis oynayan futbolcuları açıklaması bekleniyor. Bu liste açıklanır açıklanmaz süreci Mynet’ten takip edebilirsiniz.

Skandala adı geçen isimleri TFF, PFDK'ya sevk edecek. Bazı spor yazarları hakkında da bahis iddiası söz konusu...

152 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini resmen açıklamıştı. Federasyonun paylaştığı rapora göre, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulundu, bunlardan 152’si aktif olarak bahis oynadı.

PFDK’ya sevk edilen üst klasman hakemleri şöyle:

Zorbay Küçük
Egemen Artun
Mehmet Ali Özer
Melih Kurt
Muhammed Selim Özbek
Seyfettin Alper Yılmaz
Yunus Dursun

TFF Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, futbol müsabakalarına ilişkin doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis oynayan kişiler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılabiliyor.

EYÜPSPOR BAŞKANINA TUTUKLAMA TALEBİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17'si hakem 1'i gazeteci 1'i de Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya olmak üzere toplamda 19 kişi tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

5 YILLIK KAYITLAR İNCELENİYOR

Bahis soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş bir yelpazede yürütüyor. Son 5 yıla ait finansal ve dijital kayıtların inceleneceğini duyurmuştu. TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla birlikte, Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı disiplin sevklerinden biri gerçekleştirilecek.

