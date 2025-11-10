SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Türk futbolunda deprem! 2. Lig ve 3. Lig maçları 2 hafta ertelendi

TFF, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Türk futbolunda deprem! 2. Lig ve 3. Lig maçları 2 hafta ertelendi
Emre Şen

TFF, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF ALT LİG MAÇLARINI İKİ HAFTA KAYDIRDI!

Türk futbolunda deprem! 2. Lig ve 3. Lig maçları 2 hafta ertelendi 1

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş'ın yıldızından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..."Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş'ın yıldızından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..."
47 futbolcu PFDK'ya sevk edilmemişti! "Zorbay Küçük gibi..."47 futbolcu PFDK'ya sevk edilmemişti! "Zorbay Küçük gibi..."
Anahtar Kelimeler:
tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.