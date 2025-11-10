SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

PFDK, Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı!

Bahis soruşturması kapsamında araştırılan profesyonel hakem Zorbay Küçük hakkında karar verildi. TFF, Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini duyurdu.

PFDK, Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı!
Emre Şen

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar açıklandı.

"İDARİ TEDBİRİN KALDIRILMASINA VE YARGILAMANIN TEDBİRSİZ OLARAK DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Kurulun aldığı karar şu şekilde:

TFF: "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe duyurdu! O hakem için UEFA'ya başvuru yapıldı Fenerbahçe duyurdu! O hakem için UEFA'ya başvuru yapıldı
Türk futbolunda tarihi gece! Şike ve bahis soruşturmasında 3 hakem tutuklandı! 4 yılda toplam 10 milyon TL'lik bahis oynadıkları ortaya çıktıTürk futbolunda tarihi gece! Şike ve bahis soruşturmasında 3 hakem tutuklandı! 4 yılda toplam 10 milyon TL'lik bahis oynadıkları ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
PFDK zorbay küçük tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.