Bahis sitelerinden savcılığa Zorbay Küçük yanıtı! Bahis oynadığı iddia edilmişti... Telefon ve banka bilgileri başka birine ait çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gündem olan bahisçi hakemler açıklamasında adı geçen hakemlerden olan Zorbay Küçük hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında ortaya atılan bahis oynadığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada bahis sitelerinden savcılığa yanıt geldi. İşte gazeteci Murat Ağırel'in o paylaşımı...

Burak Kavuncu

Türk futbolunda geçtiğimiz günlerde bahis oynayan hakemler skandalı yaşanırken, 149 hakem 8 ila 12 ay arasında değişen sürelerde hak mahrumiyeti cezası aldı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük dahil 3 hakem hakkında incelemeleri için süreç devam ederken, flaş bir gelişme duyuruldu. Bahis şirketleri konuya dair savcılığa gönderdikleri yazıda hesaba bağlı olan telefon ve banka bilgilerinin hakem Zorbay Küçük'e ait olmadığını belirtti. İşte gazeteci Murat Ağırel’in paylaştığı bilgiler…

HER İKİ ŞİRKETTE BAŞSAVCILIĞA DOSYALARI İLETTİ!

Bahis oynadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında yürütülen soruşturmada, savcılığın Nesine ve Misli adlı yasal bahis platformlarına gönderdiği yazılara yanıt geldi. Her iki şirket de Zorbay Küçük adına açıldığı öne sürülen hesapların oluşturulma sürecine ve işlem kayıtlarına ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na iletti.

SADECE ‘‘HOŞ GELDİN BONUSU’’ OYNANMIŞ AMA…

Gazeteci Murat Ağırel’in sosyal medya paylaşımına göre; Nesine (D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.) tarafından gönderilen yanıtta, ilgili hesabın Zorbay Küçük’ün TC kimlik numarasıyla açıldığı, ancak kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin kendisine ait olmadığı belirtildi. Şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma ya da çekme işlemi yapılmadığını, sadece sisteme tanımlı “hoş geldin bonusu” ile oyun oynandığını bildirdi.

MİSLİ VE NESİNE ŞİRKETLERİ DUYURDU! TELEFON VE BANKA HESAPLARI FARKLI KİŞİYE AİT…

Murat Ağırel; ‘‘Benzer şekilde Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. de savcılığa gönderdiği yazıda, üyeliğin Mernis verileri üzerinden doğrulandığını, ancak kullanıcıya ait telefon ve banka bilgilerinin farklı kişiler adına kayıtlı olduğunu aktardı. Misli ayrıca hesapta yalnızca “Yeni Üye Bonusu” kapsamında 20 TL değerinde bonus puanla tek bir kupon oynandığını, bu kuponun da kaybettiğini ifade etti.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘KİMLİK BİLGİLERİMİZİN SATIŞI BÜYÜK SORUN YARATIR’’

Murat Ağırel, ‘‘Yani anlıyoruz ki her iki yanıt da, bahis sitelerinde kimlik doğrulamasına rağmen farklı cep telefonu veya banka bilgileriyle hesap açılabildiğini, fakat bu tür hesaplarda para transferi yapılamadığını ortaya koyuyor. Tüm kimlik bilgilerimiz çeşitli platformlarda satılırken bu durum büyük sorun yaratır.’’ dedi.

HAKEMLERDEN SONRA FUTBOLCULAR DA VAR”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde, soruşturmanın genişlediğini belirterek, “Biz 15 hakem bekliyorduk ama rakamlar çıkınca üzüldüm. Hakemlerden sonra futbolcular da var. Sırada 3 bin 700 futbolcu var.” Diye konuşmuştu.
Bahis hesabı açmanın tek başına suç olmadığını, ancak aktif kullanımın disiplin suçu olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, “Bahis hesabı açmak suç değil. Oradan maçları takip ediyorlar. Aktif olarak kullanmaları ve bahis oynamaları ise suç.” ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
