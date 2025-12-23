SPOR

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü isyan etti! ''Korkuyorum, psikolojimizi bozuyor''

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vaclav Cerny'nin attığı 2 golle geçerken, maçın ardından röportaj veren Beşiktaşlı Orkun Kökçü hakeme sitem etti. Kökçü'nün ''Maçta gireceğim korkuyorum. Bu futbolcunun psikolojisini bozuyor'' sözleri gündem oldu.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Vaclav Cerny'nin attığı son dakika golüyle Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek kupaya galibiyetle başladı. Kartal'da takımın orta oyuncularından Orkun Kökçü maçın ardından hakemlerin kendisine gösterdiği tavırdan şikayetçi oldu. İşte detaylar...

''DAHA İYİ SONUÇLARLA GERİ DÖNECEĞİZ...''

Beşiktaş ta Orkun Kökçü isyan etti! Korkuyorum, psikolojimizi bozuyor 1

Orkun Kökçü, "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz." dedi.

''PSİKOLOJİMİZİ BOZUYOR! HEMEN KIRMIZI OLUR MU?''

Beşiktaş ta Orkun Kökçü isyan etti! Korkuyorum, psikolojimizi bozuyor 2

Orkun Kökçü, "Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah." açıklamasında bulundu.

