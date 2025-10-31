SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bahis skandalı... Beşiktaş Başsavcılığa başurdu: 'Son 5 sezondaki hakem ve şüpheliler...'

Türkiye sporda yaşanan bahis skandalıyla çalkalanırken Beşiktaş'tan çarpıcı bir hamle geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, son 5 sezonda oynanan tüm maçlardaki hakem ve diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Beşiktaş bu talebini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Bahis skandalı... Beşiktaş Başsavcılığa başurdu: 'Son 5 sezondaki hakem ve şüpheliler...'
Doğukan Akbayır

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurdu bahis skandalında her geçen gün farklı gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Hacıosmanoğlu bugün skandalla ilgili yeni perdeyi açıkladı. Hacıosmanoğlu gündeme ilişkin katıldığı canlı yayında 3700 sporcunun bahis skandalı kapsamında incelenmeye başladığını açıkladı. Skandalın yankıları devam ederken Beşiktaş'tan çarpıcı bir hamle geldi.

Bahis skandalı... Beşiktaş Başsavcılığa başurdu: Son 5 sezondaki hakem ve şüpheliler... 1

BEŞİKTAŞ BAŞSAVCILIĞA BAŞVURDU: 'SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ' TALEBİ

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 sezonla ilgili hakem ve şüphelilerin incelenmesi talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir."

Bahis skandalı... Beşiktaş Başsavcılığa başurdu: Son 5 sezondaki hakem ve şüpheliler... 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis skandalıyla ilgili yeni şifre! "Deşifre etmeye Nisan ayında başlamıştık"İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis skandalıyla ilgili yeni şifre! "Deşifre etmeye Nisan ayında başlamıştık"
Anahtar Kelimeler:
bahis tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.