Bahis skandalı... Beşiktaş Başsavcılığa başurdu: 'Son 5 sezondaki hakem ve şüpheliler...'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurdu bahis skandalında her geçen gün farklı gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Hacıosmanoğlu bugün skandalla ilgili yeni perdeyi açıkladı. Hacıosmanoğlu gündeme ilişkin katıldığı canlı yayında 3700 sporcunun bahis skandalı kapsamında incelenmeye başladığını açıkladı. Skandalın yankıları devam ederken Beşiktaş'tan çarpıcı bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ BAŞSAVCILIĞA BAŞVURDU: 'SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ' TALEBİ

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 sezonla ilgili hakem ve şüphelilerin incelenmesi talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir."