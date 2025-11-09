SPOR

Bahis skandalında bilinmeyen detay! O isim meğer 3 yıl önce sahada darbedilmiş

Türk futbolunda yasa dışı bahis skandalı giderek büyüyor. İstanbul merkezli soruşturmada 17 hakem, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa’nın eski başkanı Fatih Saraç ve eski yöneticiler gözaltına alındı. Gözaltındaki hakemlerden Miraç Yıldırım’ın üç yıl önce sahada korner direğiyle darbedildiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Berker İşleyen

Futbol dünyasını sarsan yasa dışı bahis soruşturması giderek genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında 17 hakem, bir Süper Lig kulübü başkanı, bir kulüp eski sahibi ve eski dernek başkanı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamaları yöneltiliyor.

KULÜP BAŞKANLARI VE HAKEMLER GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa’nın eski başkanı Fatih Saraç ve 16 hakemin bulunduğu toplam 19 kişinin yer aldığı açıklandı. Ayrıca yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı.

KORNER DİREĞİYLE SALDIRI ANI KAMERALARDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemlerden biri olan Miraç Yıldırım, geçmişte yaşadığı olaylarla yeniden gündeme geldi. Yıldırım’ın, 2022 yılında yönettiği Sürmenespor–1967 Değirmenderespor maçında verdiği kararlar nedeniyle sahada saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından 1967 Değirmenderespor yöneticilerinin hakem Miraç Yıldırım’a korner direğiyle saldırdığı anlar kameralar tarafından kaydedilmişti. O dönem büyük tepki çeken görüntüler, Yıldırım’ın bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

