Bahis skandalında çarpıcı detay: 5'i Süper Lig hakemi... Tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış

Bahis skandalı patlak verdi, Türk futbolunda adeta deprem etkisi yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili yaptığı açıklama büyük yankı uyandırdı.

"152'Sİ AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR"

Basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu "Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." dedi.

"BİR HAKEM TEK BAŞINA 18.227 KEZ BAHİS OYNAMIŞ"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarındaki bazı detaylar ise dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!" ifadelerini kullandı.

ÇARPICI İDDİA: "5 İSİM SÜPER LİG HAKEMİ!"

TFF Başkanı'nın açıklamaları sonrası tüm gözler hakemlere çevrilirken, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu kaydedildi.