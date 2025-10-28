SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Bahis skandalında çarpıcı detay: 5'i Süper Lig hakemi... Tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bahis skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bazı hakemler bahis oynuyor" açıklamaları sonrası 571 hakemin 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı belirlendi. 10 hakemin 10 binin üzerinde, 1 hakemin ise 18 bin 227 kez bahis oynadığı ortaya çıktı. Öte yandan iddialara göre 5 isim Süper Lig hakemi.

Bahis skandalında çarpıcı detay: 5'i Süper Lig hakemi... Tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış
Devrim Karadağ

Bahis skandalı patlak verdi, Türk futbolunda adeta deprem etkisi yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili yaptığı açıklama büyük yankı uyandırdı.

"152'Sİ AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR"

Basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu "Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." dedi.

Bahis skandalında çarpıcı detay: 5 i Süper Lig hakemi... Tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış 1

"BİR HAKEM TEK BAŞINA 18.227 KEZ BAHİS OYNAMIŞ"

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarındaki bazı detaylar ise dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!" ifadelerini kullandı.

Bahis skandalında çarpıcı detay: 5 i Süper Lig hakemi... Tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış 2

ÇARPICI İDDİA: "5 İSİM SÜPER LİG HAKEMİ!"

TFF Başkanı'nın açıklamaları sonrası tüm gözler hakemlere çevrilirken, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu kaydedildi.

Bahis skandalında çarpıcı detay: 5 i Süper Lig hakemi... Tek başına 18 bin 227 kez bahis oynamış 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalı derinleşti! Ahmet Çakar duyurdu! ''Mutlak Butlan'' Bahis skandalı derinleşti! Ahmet Çakar duyurdu! ''Mutlak Butlan''
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalından sadece hakem değil, başkan, teknik adam, futbolcu hatta masör bile çıktıBahis skandalından sadece hakem değil, başkan, teknik adam, futbolcu hatta masör bile çıktı
Gece yarısı duyuruldu! Süper Lig'den 2 isim için flaş açıklama...Gece yarısı duyuruldu! Süper Lig'den 2 isim için flaş açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.