Bahis skandalında yeni detay ortaya çıktı! Gözaltına alınan hakemin 2022 yılındaki videosu infial yarattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, Türk futbolundaki bahis skandalının artçıları her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bugün yaşanan son gelişmede Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa’nın eski başkanı Fatih Saraç ve aralarında 16 hakemin de bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

MİRAÇ YILDIRIM DA VAR!

Gözaltına alınan hakemler arasında olduğu öğrenilen Miraç Yıldırım'ın daha önce farklı bir olayla futbol dünyasında gündeme geldiği öğrenildi.

2022 YILINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Hakkında gözaltı kararı bulunan hakem Miraç Yıldırım'ın 2022 yılında yönettiği Sürmenespor–1967 Değirmenderespor maçının görüntüleri gündeme yeniden geldi. Karşılaşma sonrası deplasman ekibinin yöneticilerinin, Miraç Yıldırım'ı korner direğiyle darbettiği anlar büyük tepki çekmişti. O görüntüler Miraç Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.