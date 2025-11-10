SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş'ın yıldızlarından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..."

Türkiye geçtiğimiz günlerde patlak veren bahis skandallarının etkilerini konuşuyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynayan futbolcuların listesini açıkladı. Listede birçok tanıdık isim yer alıyor. Beşiktaş'ın kaptanlarından emektar futbolcusu Necip Uysal ve kaleci Ersin Destanoğlu da bu listede yer alıyordu. Uysal ve Destanoğlu'ndan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş'ın yıldızlarından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..."
Doğukan Akbayır

Bahis skandalı son günlerde en çok konuşulan konular arasında... Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 7 kişinin tutuklanmasının ardından bahis skandalına karışan futbolcuların isimleri de açıklandı. Büyük ses getiren listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da futbolcular yer alıyor. Listedeki Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'dan ilk açıklama sosyal medya hesaplarından geldi.

"HAYATIM BOYUNCA..."

Necip Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş ın yıldızlarından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..." 1

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım ve bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle ve emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim."

ERSİN DESTANOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Ersin Destanoğlu'ndan açıklama:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş ın yıldızlarından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..." 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalında Galatasaray'dan ilk hamle geldi! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı PFDK'ya sevk edilmiştiBahis skandalında Galatasaray'dan ilk hamle geldi! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı PFDK'ya sevk edilmişti
Bahis oynayan futbolcular kimler! TFF açıkladıBahis oynayan futbolcular kimler! TFF açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Necip Uysal beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.