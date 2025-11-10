Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş'ın yıldızlarından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..."

Bahis skandalı son günlerde en çok konuşulan konular arasında... Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 7 kişinin tutuklanmasının ardından bahis skandalına karışan futbolcuların isimleri de açıklandı. Büyük ses getiren listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da futbolcular yer alıyor. Listedeki Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'dan ilk açıklama sosyal medya hesaplarından geldi.

"HAYATIM BOYUNCA..."

Necip Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım ve bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle ve emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim."

ERSİN DESTANOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Ersin Destanoğlu'ndan açıklama:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."