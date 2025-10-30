Bahis skandalıyla ilgili olay yaratan iddia! "Maçın hakemi 400 bin basıp, 5 milyon TL kazanmış"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde hakemlerin bahis oynadığını ve bu hakemler için soruşturmanın başlatıldığını açıklamıştı. Ortaya atılan yeni iddia sonrası tüm futbol severler hayrete düştü.

152 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

"YÖNETTİĞİ MAÇA KIRMIZI KART BAHİSİ OYNAYIP KAZANMIŞ"

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital Youtube kanalında üst klasmandaki 7 hakemden birinin kendi maçına bahis oynadığını iddia etti. Ali Naci Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında kırmızı kart çıkar diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın para alıyor."