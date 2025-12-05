SPOR

Bahis soruşturması sonrası karar! O isimlerin sözleşmesi feshedilebilir

Ege ekibi Manisa FK, bahis soruşturmasındaki cezalarının ardından Fırat İnal ve Bartu Göçmen'in sözleşmelerini feshetmeye hazırlanıyor.

Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbola Bahis Soruşturması" genişleyerek devam ederken, 16 ilde toplam 46 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında Süper Lig ekibi Göztepe ile 1. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü’nden toplam dört futbolcu hakkında işlem yapıldı.

GÖZTEPE’DE YENİ GELİŞME

Süper Lig’de mücadele eden Göztepe’de, daha önce bahis oynadıkları gerekçesiyle 13 Kasım’da PFDK tarafından 45’er gün hak mahrumiyeti cezası alan İzzet Furkan ve Uğur Kaan Yıldız, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Tahkim Kurulu'nun PFDK kararlarını onaylamasının ardından iki futbolcu hakkında adli sürecin de resmen başlamış olması kulüpte hareketliliğe yol açtı.

MANİSA FK YOLLARI AYIRIYOR

PFDK'dan bahis oynadıkları gerekçesiyle 9 ay ceza alan 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nden Kadir Kaan Yurdakul ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Samet Karabatak da operasyonda gözaltına alınan isimler oldu.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEBİLİR

Manisa FK’da disipline sevk edilen diğer futbolcular Fırat İnal ve Bartu Göçmen için ise bambaşka bir süreç işletiliyor. Kulübün, bu iki oyuncunun sözleşmelerini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte hem Göztepe hem de Manisa FK’da kadro yapılanmalarının ciddi şekilde değişmesi bekleniyor.

