Bahis soruşturmasında kritik gelişme! Yeni dalga geliyor: Menajerler ve spor yorumcuları...

Türk futbolu bahis skandalıyla sarsıldı. Başlatılan operasyon sonucunda bahis oynadığı tespit edilen bazı hakemler görevlerinden istifa etti. Süreçle ilgili son gelişmeleri Ekol TV'de değerlendiren gazeteci Metin Özkan bahis soruşturmasındaki yeni kulis bilgilerini paylaştı. Özkan, soruşturma dorultusunda yeni dalganın geleceğini söyledi.

HAKEMLER İTİRAFÇI OLDU: BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA GELİYOR

17 hakem ve iki kulüp başkanı dahil 21 kişi hakkında gözaltı kararını çıktığı futbolda bahis operasyonuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Metin Özkan, "Bu operasyon bununla sınırlı kalmayacak; menajerlerden spor yorumcularına kadar genişleyecek. Bazı hakemler itirafçı oldu ve suçu kabul etti. Bu nedenle yeni itiraflar geldi, yeni dalgalar da yolda" dedi.



Gazeteci Metin Özkan

"SORUŞTURMA BAZI MENAJER VE SPOR YORUMCULARINA KADAR UZANACAK"

İşte Özkan'ın aktardığı yeni kulis bilgileri ve açıklamaları;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bu bataklığı kurutun' sözüyle başlayan bu sürecin hakemlerle sınırlı kalmayacağı, kulüp başkanları, iş insanlarına kadar uzanacak bir dalganın geleceğini söylemiştik, hepsi tek tek çıktı. 150 hakem dışınmda 370 futbolcunun adı geçiyor. Bu bununla sınırlı mı kalacak? Yine bir kulis bilgisi vereyim, bu soruşturma menajerlere ve bazı spor yorumcularına kadar uzanacak. Bunu şimdiden söyleyeyim.

İkinci kulis bilgisi de şu, bazı hakemler itirafçı oldu. Bu işi yaptıklarını kabul ettiler 150 hakem ortak bildiriye imza atıp bizim böyle bir süreçle ilgimiz yok demişti. Ama elde edilen veriler ve incelemeler sonucunda, bazı hakemlerin itirafçı olmak zorunda kaldığını belirtelim. Hakemlerin itirafçı olmasıyla yeni itiraflar geldi, önümüzdeki süreçte yeni dalgalar gelecek.

"TAKIMLARIN BULUNDUĞU SIRALAMA, LİGE ÇIKANLAR VE DÜŞENLER DEĞİŞEBİLİR"

TFF, operasyonlarda ismi geçen ve bahis oynadıklarını itiraf ederek istifa eden hakemler için yeni atamalar görevlendirmeler yapıldı. Hafta sonu oynanacak maçlar için yerlerine yeni isimler atandı.

Bu soruşturma bir önceki sezona kadar uzanacak. Belki de soruşturmanın sonucunda takımların bulunduğu sıralama, 1. Lig'e çıkanlar ya da 1. Lig'den 2. lige düşenler yeniden harmanlanarak Türk futboluna temiz bir sayfa açılacak.

İsmi bu hakemler içerisinde olmayan hakemlerin verdiği ifadeler ve gizli beyanlar önümüzdeki günlerde Türk futbolunda büyük bir temizliğe gidileceğini gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği 'bu bataklığı kurutun' talimatının sonuca ulaşacağını da şimdiden söylemiş olalım.