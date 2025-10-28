SPOR

Bahisçi hakemler skandalı sonrası TFF'den gece yarısı ilk atamalar duyuruldu! 2 Süper Lig hakeminin ismi için flaş açıklama...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "bahis oynayan hakemler" açıklamasının ardından gözler bu hafta içi oynanacak Türkiye Kupası hakem atamalarına çevrilmişti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem atamalarını gece yarısı 01.00'de paylaştı. Öte yandan 2 Süper Lig hakemi hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Burak Kavuncu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahisçi hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken, bu hafta iç oynanacak Türkiye Kupası müsabakalarında görev alacak hakemler gece yarısı açıklandı. Öte yandan Süper Lig’den 5 hakemin adının geçtiği iddia edilen bu listede 2 Türk hakeminin yer almadığı belirtildi.

LİSTEDE OLMADIKLARI DUYURULDU!

Bahisçi hakemler skandalı sonrası TFF den gece yarısı ilk atamalar duyuruldu! 2 Süper Lig hakeminin ismi için flaş açıklama... 1

Sabah gazetesinin haberine göre; Bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu iddia edildi.

Bahisçi hakemler skandalı sonrası TFF den gece yarısı ilk atamalar duyuruldu! 2 Süper Lig hakeminin ismi için flaş açıklama... 2

Sosyal medyaya Yasin Kol ve Mehmet Türkmen gibi isimler gündeme geldi. Söz konusu iki hakemin de bahis oynayan hakemler arasında yer almadığı öğrenildi.

TÜRKİYE KUPASI HAKEMLERİ GECE YARISI AÇIKLANDI!

Bahisçi hakemler skandalı sonrası TFF den gece yarısı ilk atamalar duyuruldu! 2 Süper Lig hakeminin ismi için flaş açıklama... 3

Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın
Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak
Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar
52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen
Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar
Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Hakem Yasin Kol bahis tff türkiye kupası İbrahim Hacıosmanoğlu Mehmet Türkmen
