Bahisçi hakemler skandalı sonrası TFF'den gece yarısı ilk atamalar duyuruldu! 2 Süper Lig hakeminin ismi için flaş açıklama...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahisçi hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken, bu hafta iç oynanacak Türkiye Kupası müsabakalarında görev alacak hakemler gece yarısı açıklandı. Öte yandan Süper Lig’den 5 hakemin adının geçtiği iddia edilen bu listede 2 Türk hakeminin yer almadığı belirtildi.
Sabah gazetesinin haberine göre; Bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu iddia edildi.
Sosyal medyaya Yasin Kol ve Mehmet Türkmen gibi isimler gündeme geldi. Söz konusu iki hakemin de bahis oynayan hakemler arasında yer almadığı öğrenildi.
Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:
Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın
Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak
Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar
52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen
Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar
Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir
Okuyucu Yorumları 0 yorum