Bahisçi hakemler skandalı sonrası TFF'den gece yarısı ilk atamalar duyuruldu! 2 Süper Lig hakeminin ismi için flaş açıklama...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahisçi hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken, bu hafta iç oynanacak Türkiye Kupası müsabakalarında görev alacak hakemler gece yarısı açıklandı. Öte yandan Süper Lig’den 5 hakemin adının geçtiği iddia edilen bu listede 2 Türk hakeminin yer almadığı belirtildi.

LİSTEDE OLMADIKLARI DUYURULDU!

Sabah gazetesinin haberine göre; Bahis oynayan 5 hakemin Süper Lig'den olduğu iddia edildi.

Sosyal medyaya Yasin Kol ve Mehmet Türkmen gibi isimler gündeme geldi. Söz konusu iki hakemin de bahis oynayan hakemler arasında yer almadığı öğrenildi.

TÜRKİYE KUPASI HAKEMLERİ GECE YARISI AÇIKLANDI!

Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın

Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak

Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar

52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen

Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir