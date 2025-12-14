Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, Jong FC Utrecht formasıyla profesyonel futbola adım attı!

Efsane futbolcunun oğlu, Jong AZ Karşısında ilk maçına çıktı ve gelecek için umut verdi

Hollandalı futbolseverler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bir döneme damgasını vuran Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, Jong FC Utrecht formasıyla profesyonel futbol hayatına ilk adımını attı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Jong AZ ile oynanan maçın sonlarına doğru oyuna dahil olarak ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Bu anlamlı an, Sneijder ailesi ve Utrecht taraftarları için gurur kaynağı oldu.

OYUN STİLİ HAKKINDA KONUŞTU!

Maçın ardından ESPN'e konuşan Jessey Sneijder, bu önemli anı yaşadığı için çok mutlu olduğunu ve bunun için çok çalıştığını dile getirdi. Orta saha pozisyonunda görev yapan genç yetenek, oyun stili hakkında da bilgiler verdi. Kendisini pas dağıtmayı seven, ara pasları etkili, şutu ve serbest vuruşları iyi bir oyuncu olarak tanımlayan Jessey, geliştirilmesi gereken yönleri de olduğunu kabul ediyor.

Jessey Sneijder, A takıma yükselmek için öncelikle fiziksel olarak güçlenmesi ve defansif anlamda daha iyi olması gerektiğinin farkında. Bu eksikliklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştığını ve bu alanlarda kendisini geliştirmek için elinden geleni yapacağını belirtti. FC Utrecht altyapısında yetişen Jessey, U17 takımında zorlandığını ancak U19 takımında önemli adımlar attığını ve bu sayede Jong FC Utrecht'e yükseldiğini ifade etti.

Babası Wesley Sneijder'in kendisine her zaman destek olduğunu ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Jessey, babasının maçtan sonra kendisine mesaj atıp atmadığını henüz kontrol etmediğini ancak kesinlikle bir tebrik mesajı beklediğini söyledi. Wesley Sneijder'in de oğluyla gurur duyduğu ve onun kariyerini yakından takip ettiği biliniyor.

UMUT IŞIĞI OLDU!

Jessey Sneijder'in profesyonel futbola adım atması, Hollanda futbolu için yeni bir umut ışığı oldu. Genç yeteneğin, babasının izinden gidip gidemeyeceği merakla bekleniyor. Ancak Jessey'in azmi, çalışkanlığı ve yeteneği, gelecekte önemli başarılara imza atabileceğinin sinyallerini veriyor.

Jessey Sneijder'in Jong FC Utrecht formasıyla profesyonel futbola başlaması, hem Sneijder ailesi hem de FC Utrecht camiası için önemli bir dönüm noktası. Genç oyuncunun, babasının mirasını taşıyarak Hollanda futboluna yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Gelişimini sürdürerek A takıma yükselmesi ve uluslararası arenada başarılar elde etmesi, tüm futbolseverlerin ortak dileği.