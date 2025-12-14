SPOR

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı! ''Ne duymuş olayım ne görmüş olayım!''

Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u farka boğarken, sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetin ardından son zamanlardaki puan kayıplarının ardından derin bir nefes aldı. Maçın ardından konuşan yorumcu Hasan Şaş, Cimbom'un transfer listesinde olduğu iddia edilen Guendouzi için beklenmedik bir çıkışta bulundu. işte detaylar... | Galatasaray haberleri

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı! ''Ne duymuş olayım ne görmüş olayım!''
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanından 4-1'lik skorla galip dönmesinin ardından yorumcu Hasan Şaş maçın ardından konuştu. Sarı-kırmızılı ekibin transfer dönemine değinen Şaş, ismi geçen oyunculardan Guendouzi için flaş açıklamalarda bulundu.

''BU DÖRTLÜ BOZULACAK GİBİ DEĞİL!''

Hasan Şaş tan Galatasaray a transfer uyarısı! Ne duymuş olayım ne görmüş olayım! 1

Hasan Şaş, "Yunus, Sane, Barış, Osimhen, Galatasaray bütün iyi maçlarını bu dörtlüyle oynadı. Yunus burada belirleyici oyuncu. Çünkü Barış pres'e gidiyor, Osimhen gidiyor, arkasından Yunus gidiyor ve Sané gidiyor. Bu üçünden de çok yetenekli bir oyuncuları var, Sane var. Bu Sane'nin daha çok koşanı Yunus, hem yetenekli hem daha çok koşanı. Çok koşanı, daha az yeteneklisi Barış. Ve ileride bir adam var. Attığı golde o uzaması inanılmaz. Çizgide topu aldı, direkt kalenin içine girdi ve işi bitirdi.

Siz Bodo Glimt maçında Galatasaray'ın preslerine bakın, Liverpool maçında yaptığı preslere bakın, hepsinde bu dörtlünün takım için ne kadar önemli olduğunu ve bu dörtlünün hiç bozulacak dörtlü olmadığını, kim transfer edilirse edilsin görürsünüz ki transfere ihtiyacı var Galatasaray'ın." dedi.

''UYANDIRIYORLAR ASLANI!''

Hasan Şaş tan Galatasaray a transfer uyarısı! Ne duymuş olayım ne görmüş olayım! 2

Hasan Şaş, "Galatasaray'ı kendine bıraksalar aslında aslan uyuyor. Uyandırıyorlar aslanı! Galatasaray her yerden baskı yiyor. Algı oluşturuluyor aleyhine. Futbolcuları konsantre ediyorsunuz, Galatasaray'ı konsantre ediyorsunuz. Siz Galatasaray'a dokunmakla bir yere varamazsınız, aslanı uyandırırsınız!" diye konuştu.

''NE DUYMUŞ OLAYIM! NE GÖRMÜŞ OLAYIM...''

Hasan Şaş tan Galatasaray a transfer uyarısı! Ne duymuş olayım ne görmüş olayım! 3

SporON kanalında konuşan yorumcu Hasan Şaş, "Guendouzi'ye 3 milyon euro vermem. Sara'ya sarılırım gitme diye. Guendouzi diye bir şeyi ben ne duymuş olayım ne görmüş olayım. Sakın ha, Sakın. Bak en büyük transfer hatası olur bu. Bizim ülkemizde orta saha oyuncuları kreatif oyuncular seçiyoruz, yani yetenekli, Yunus, Torreira, baskı yapıyor alıyor topu dönüyor. Bu Guendouzi'yi düşün bugünkü Antalya maçında, bak bu adamın şut özelliği yok, pas özelliği yok, ara pası yok, ceza sahası içinde pozisyon üretkenliği yok, oyun zekası yok.

Bak size 3 milyon euroya verseler de almayın. Sakın ha. Bak Lemina'nın sol kramponunu taşıtırsam hiçbir şey bilmiyorum. Sakat Lemina'ya razıyım bak. Büyük takım orta sahası değil. Bu oyuncu asla olmaz bak Galatasaray'a. Büyük takım orta sahası olmak birçok özelliği içerisinde barındıran şeylerdir, yeteneklerdir. Oyunun iki yönünü oynayabilmek, oyun görüşü. Bak bu oyuncunun uzun pası yok ya." dedi.

''KONTRATI ALMAK İSTİYORSAN SAHNE SENİN!''

Hasan Şaş tan Galatasaray a transfer uyarısı! Ne duymuş olayım ne görmüş olayım! 4

Hasan Şaş, "Icardi duygusal bir patlama yaşadı, duygusal bir açıklama yaptı. Aslında ikinci duruma düştü, çünkü Osimhen varken artık Icardi konuşulması çok zor. Bunu Icardi de görüyor. Osimhen böyle bir oyuncuyken Afrika Kupası'na gidiyor, Icardi böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi yaptığı açıklamadan sonra iş kime düştü Osimhen gelene kada Eğer bu kontratı almak istiyorsa o zaman Icardi'ye düşüyor. Sahne senin yani. Osimhen'in olmayacağı ortada, Icardi buyur sahne senin. Çık Osimhen gibi olmasa da Osimhen'e yakın bir oyunla ben bu takımın santrforuyum de, kontratı da al. Artık burada herkes görecek, taraftar da görecek, bizler de göreceğiz. Bu kontratı almak istiyorsan sahne senin." açıklamasında bulundu.

KUPA MAÇI İÇİN ÖNERİ

Hasan Şaş tan Galatasaray a transfer uyarısı! Ne duymuş olayım ne görmüş olayım! 5

Hasan Şaş, "Ben olsam, akıl vermek gibi olmasın; kupa maçında, 5-6 kişi U19 takımından oynatırım! Galatasaray Perşembe günü oynuyor, Pazar günü lig maçı var. Gerçekten Perşembe - Pazar ne? 3 günlük. Perşembe oynayacaksın. Gece bitti 12'de, futbolcu evine gitti zaten Cuma oldu. Pazar günü iki gün dinlenmeyle bu oyunca nasıl maça çıkacak?'' dedi.

