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Bahşiş almak için kaputa tutunan çocukla yola devam etti

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YAŞAM  | 30.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesen çocuk motor kaputuna çıkarak sürücüden bahşiş istedi. Bahşiş vermek istemeyen sürücü ise çocuk aracın üzerindeyken metrelerce ilerledi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen o anlar sosyal medyada tepki topladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gelin arabasının önüne çıkan çocuk bahşiş istedi. Araçtakilerin bahşiş vermediği küçük çocuk daha sonra motor kaputunun üzerine çıkıp bahşiş almadan inmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine para vermek istemeyen sürücü çocuğa aldırış etmeden yola devam etti.

Motor kaputundaki çocukla metrelerce ilerleyen otomobildekiler ise yaşananları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyaya yükledi.

Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman gölbaşı bahşiş düğün konvoyu

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