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Baht Oyunu dizisin çekimleri başladı! İşte Baht Oyunu konusu ve oyuncu kadrosu

05.05.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hekimoğlu dizisinde Doktor Emre karakteriyle tanınan genç oyuncu Aytaç Şaşmaz yeni bir diziyle ekrana dönüyor. Geçtiğimiz haftalarda Hekimoğlu'ndan ayrılan Aytaç Şaşmaz, Kanal D’nin yeni dizisi Baht Oyunu'nda Cemre Baysel ile birlikte başrol oynayacak. Yaz aylarında ekrana gelecek olan yeni romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nun çekimleri de başladı.

Baht Oyunu dizisin çekimleri başladı! İşte Baht Oyunu konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu”nun çekimleri başladı.

iki aylık ön hazırlık sürecini tamamlayan Baht Oyunu ekibi ilk set günü heyecanını geçtiğimiz günlerde yaşadı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

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BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU

“Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…” Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

Baht Oyunu, yakında Kanal D’de.


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